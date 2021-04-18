انتحار شاب ومصرع اثنين آخرين.. أبرز 4 أحداث أمنية في بغداد خلال 24 ساعة - عاجل

2021/04/18 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، بأبرز أربعة أحداث أمنية شهدتها العاصمة بغداد خلال الـ 24 ساعة الماضية، التي تضمنت 3 حالات وفاة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً كان راكباً عجلة نوع كامري، دهس آخر من مواليد 2004 في منطقة سبع البور، ما أدى الحادث إلى وفاته، مع توقيف صاحب العجلة".

وأشار إلى أن "عجلة أخرى نوع لاندكروز، كان يركبها شابّان، انقلبت في منطقة التاجي على الشارع العام، ليؤدي الحادث إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر".ولفت المصدر إلى أن "شاباً من مواليد 1998، أقدم على الانتحار بواسطة قطعة قماش معلقة في إحدى غرف داره، في منطقة حي الجامعة، لتُنقل جثته إلى مستشفى اليرموك"

وأوضح، أن "أحد الأشخاص حرق منزلاً في منطقة الزعفرانية، بسبب خلاف عائلي، ما أدى الحادث إلى احتراق جزء من الدار، مع إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني".

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