العراق.. من جمهورية الخوف إلى جمهورية الفوضى 

2021/04/18 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعترض الكثير على نقدنا لتردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق، والتي باتت هي الموضوع الأساس في ما نكتبه من مقالات وما ندوّنه في صفحاتنا الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر صفحاتنا الشخصية.وقد يكون ذلك الاعتراض منطقياً، إذا نظرنا له مِن زاوية البقاء ضمن دائرة تشخيص الأخطاء.

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