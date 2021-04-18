شريهان ... فراشةُ البهجة ووهجُ الحياة - فاطمة ناعوت

2021/04/18 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaootيكفي أن تنظرَ إلى وجه "شريهان" المصريّ الفاتن؛ لتوقنَ أن بالحياة ما يستحقُّ أن يُعاش.



يكفي أن تتأملَ رقصَها كفراشةٍ مُحلّقة بين رؤوس الزهور، لتتعلمَ أن لا شيءَ في الحياة بوسعه أن يكسرَ الإنسانَ، إلا إذا أراد "هو" أن ينكسر.



الانكسارُ قرارٌ، والصمودُ قرار.



الضعفُ والهزيمةٌ قرارٌ، والبأسُ والانتصارُ قرارٌ.



لا أحدَ بوسعه أن يكسرَ أحدًا، إلا ن ......





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