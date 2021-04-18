إيضاح من التربية النيابية حول قرار التعليم الحضوري

2021/04/18 | 12:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت لجنة التربية والتعليم النيابية، الأحد، سبب اتخاذ قرار التعليم الحضوري لمراحل معينة، فيما أشارت إلى أن الدوام الحضوري مهم للطلبة.

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وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (18 نيسان 2021) إن "تعليم الطلبة في هذه المراحل يجب له أن يكون حضورياً مع مواجهة المعلمين بوصف هذه المراحل أساسية للطلبة"، مبيناً أنه "لا يمكن الاعتماد على التعليم الالكتروني لطلبة هذه الصفوف".

وأضاف أن "التعليم الحضوري للصفوف المنتهية للدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية سيكون بمعدل يومين من كل أسبوع لكل مرحلة"، مشيراً إلى أن "أولياء أمور الطلبة يرسلون أبناءهم الى المدارس الخاصة حين لا يجدون تعليماً حضورياً في المدارس العامة".

وتابع المكصوصي أن "التعليم الحضوري سيكون بإشراف وزارتي التربية والصحة والبيئة، وتمَّ اتخاذ الإجراءات الصحية كافة ومنها تعفير المدارس"، لافتاً إلى أن "لجنة التربية والتعليم النيابية على تواصل مع وزارتي التربية والصحة والبيئة وتتابع الإجراءات الصحية بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة".

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