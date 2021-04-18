تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي والقنوات الناقلة

2021/04/18 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يُقام مساء اليوم الأحد، 18 نيسان 2021، لقاء ريال مدريد وخيتافي ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2020/2021.

المباراة تُقام على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" معقل خيتافي ضمن لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق نقطة عن المُتصدر أتلتيكو مدريد، بينما خيتافي يحتل المركز الخامس عشر بالليغا، ولديه 30 نقطة.

ريال مدريد يفتقد لخدمات 8 لاعبين بين إصابات وإيقافات، حيث يغيب سيرجيو راموس، إيدين هازارد، كارفاخال، فاران، ناتشو، كاسيميرو، فاسكيز، وفيرلاند ميندي.

وقرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لـ ريال مدريد، استدعاء 4 لاعبين من الكاستيا، من أجل الغيابات التي ضربت صفوف الفريق .

تشكيل ريال مدريد المتوقع امام خيتافي

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا، تشوست، ميليتاو، مارسيلو.

خط الوسط: مودريتش، كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، رودريجو.

وتُبث المباراة على القنوات "بي إن سبورت 1".

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