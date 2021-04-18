أصبح نافذاً.. النص النهائي لموازنة 2021 المنشور في جريدة الوقائع الرسمية

2021/04/18 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الأحد، نص قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 المنشور في جريدة الوقائع الرسمية.

وبعد نشر نص قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، دخل رسميا حيز التنفيذ للشروع بعمليات الصرف.

وصادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (8 نيسان 2021)، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، داعياً إلى تحقيق بنودها بما يحقق الإصلاح.

وقال الرئيس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة".

للإطلاع على القانون، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا

يتبع.



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