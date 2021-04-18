جريمة قتل وسرقة داخل أسواق في بغداد والجانيان شقيقان (فيديو)

2021/04/18 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، اعترافات شخص أقدم على قتل عامل في إحدى الأسواق التجارية في العاصمة بغداد.

وفي التفاصيل، فإن شقيقين أقدما على قتل عامل في إحدى الأسواق في بغداد، وسرقة الإيراد المالي الخاص بالأسواق التي يعمل فيها.

وعلى إثر ذلك، هرب الشقيقان إلى محافظة أربيل ومن بعدها إلى زاخو، ليعودا إلى قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، فيتم القبض على احدهما وقتل الآخر، بعد اقتحام قوة أمنية لمحل سكنهما، وحدوث مواجهة بين الطرفين، ليقعا اخيراً في قبضة عناصر مكافحة الإجرام.

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