شوارعها مظلمة والنفايات تهدد شوارعها.. بيروت غارقة في العجز وبلديتها متخوفة من الإفلاس

2021/04/18 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى إشعار آخر، ستبقى أعمدة الإنارة في بيروت مطفأة ومشاريع الترميم معلقة والحفر تغزو الطرق.فلم تعد بلدية العاصمة ذات الموازنة الأكبر في البلاد بين البلديات تجذب المتعهدين مع استمرار دفع تكاليف المشاريع بالليرة اللبنانية الفاقدة القيمة.

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