هناك.... حيثُ كنّا ندافعُ عن الوطن - عادل عبدالله

2021/04/18 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبدالله هناك .....



حيث كنّاندافع عن الوطن- الفصل الأول من الرواية --1-(شاعرٌ، مثقفٌ، هادئ، يقرأ الكتب معتزلاً عن الجنود، كلّما سنحتْ له فرصة لذلك).



هذا هو مضمونُ التقرير الحزبي الذي رفعه أحدُ الرفاق عنّي بعد تكليفه بذلك من قبل المسؤول الحزبي لوحدتي العسكرية .



كانت مجموعةُ الأعراض الشخصية (المشينة) تلك، كافيةً في عُرف ضابط استخبارات مدرسة تدريب الدروع في أبي غريب، ل ......





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