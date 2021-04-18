قصور العقل الغربي -حداثيا-؟/1 - عبدالامير الركابي

2021/04/18 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي منذ اكثر من قرنين، عاشت اوربا والعالم شكلا من اشكال "الانتكاس الاعقالي المزدوج" رافق الادراكية المتاحة المرافقة لظاهرة هامة واساسية على مستوى المنجز العقلي على المستويات المختلفة، تداخلت مع انتقالة تاريخيه فاصلة على مستوى الإنتاج، من اليدوية الى الالية، وبدلا عن ان يخلص الغرب العقل البشري وقتها مما علق به من قصور تاريخي لازم وعيه للظاهرة المجتمعية ومنظوياتها، تركز منجزه في عنوان اوحد راهني، وجد ......





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