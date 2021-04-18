ارتفاع التبادل التجاري بين العراق والسعودية 15% خلال العام الماضي.. ويتقرب من مليار دولار

2021/04/18 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية الى 15% خلال العام 2020.

وقالت الهيئة إن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بلغ 3.41 مليارات ريال او ما يعادل ( 908.955.960) ملايين دولار”.

واضافت ان التبادل التجاري توزع بين 3.37 مليار ريال بمقدار( 898.293) مليون دولار صادرات سعودية، و41.6 مليون ريال (11 مليون و88 الف دولار) صادرات عراقي”.

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