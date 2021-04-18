التربية توعز بمتابعة التعليم الالكتروني

2021/04/18 | 12:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوعزت وزارة التربية، اليوم الأحد، مشرفيها بإعداد تقارير أسبوعية عن واقع “التعليم الإلكتروني” أو “التعليم عن بعد” لتقييم عمل المدارس.وقالت الوزارة في بيان، ان “المديرية العامة للأشراف التربوي قامت بتكليف المشرفين والاختصاصيين التربويين التابعين لها بزيارة المديريات العامة للتربية كلا ضمن مسؤوليته، بغية تزويدها بتقارير دورية عن واقع (التعليم الإلكتروني والتعليم عن […]

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