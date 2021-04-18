بالفيديو مسلحان يقتلان صاحب محل اسواق وعامله بطريقة وحشية ويقعان في قبضة الامن

2021/04/18 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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وقع مسلحان في قبضة قوات الامن بعد قيامهما بقتل صاحب محل اسواق والعامل بدافع السرقة.

وكان المسلحان قد اقدما على قتل صاحب المحل والعامل بطريقة وحشية قبل ان يقوما بسرقته، وهرب الجناة، وهما اخوان، الى اكثر من محافظة.واعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد "مطادرتهما في ثلاث محافظات وصولا الى صلاح الدين وبالتحديد في قضاء بلد" مشيرة الى "اشتباك القوة بالاسلحة مع المتهمين وكانت النتيجة قتل الاول واعتقال الثاني".

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