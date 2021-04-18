جريدة الوقائع تنشر الموازنة العامة الاتحادية

2021/04/18 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت جريدة الوقائع، اليوم الاحد، الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021.

وبنشرها في الجريدة اليوم يعني دخول الموازنة حيز التنفيذ بشكل رسمي.

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