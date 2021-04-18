ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق المحلية

2021/04/18 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت اسعار الذهب، الاحد، ارتفاعا في الاسواق المحلية العراقية.

وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 367.5 الف دينار للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 361.5 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 337.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 331.5 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الفاً 375 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

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