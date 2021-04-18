صحة السليمانية: لدينا 32 منفذاً لتلقيح المواطنين

2021/04/18 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، اليوم الاحد، ان 3 انواع من لقاح كورونا متوفرة في محافظة السليمانية، داعية المواطنين الى التوجه الى منافذ التلقيح.

وقال الدكتور صباح نصر الدين المدير العام صحة السليمانية خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: لدينا 3 انواع من لقاحات في محافظة السليمانية وهي سينوفارم واسترازينكا وفايزر.

واضاف: هناك اقبال جيد على منافذ التلقيح الموجودة في عموم محافظة السليمانية والبالغ عددها 32 منفذاً، مشددا على عدم تسجيل اي حالة سلبية او اعراض جانبية لحد الآن.

واضاف: ان طبيعة اللقاحات هي ان تشهد الاجسام نفس اعراض الاصابة بكورونا لكن بشكل خفيف وهذه الاعراض لاتحتاج الى اي خوف او ذعر فاللقاحات آمنة وفعالة ومصنوعة من قبل شركات عالمية معتمدة.

وقال: ندعو المواطنين الى التوجه الى المراكز الصحية واستلام لقاح كورونا بالاضافة الى مراعاة الاجراءات الوقائية والالتزام بها والابتعاد عن التجمعات، مشيرا الى انه الاسبوع المقبل سيشهد وصول 16 الف جرعة من لقاح فايرز الامريكي الى محافظة السليمانية.

وقال المدير العام لصحة السليمانية: ان عملية تلقيح جميع المواطنين تحتاج الى وقت وهي عملية طويلة الامد ولحد الآن لقحنا اكثر من 10 آلاف شخص في محافظة السليمانية.

PUKmedia خاص

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