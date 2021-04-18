رابرين.. اعتقال خمسة متهمين بالمخدرات

2021/04/18 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اسايش رابرين اليوم الاحد، اعتقال قواتها خمسة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات.

وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان قسم المواد المخدرة التابع لمديرية اسايش رابرين وبعد الحصول على معلومات دقيقة بالتعاون مع قوات اسايش رانية، تمكنت القوات من اعتقال 3 اشخاص متلبسين بتعاطي المواد المخدرة، مضيفة الى انه تم فتح تحقيق بحقهم بناء على قرار قاضي التحقيق وفق المادة 30 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وعلى صعيد متصل، في نقطة التفتيش دربند-سرسيان، تم اعتقال متهمين بحوزتهما (1250000) دينار عراقي نوع (25) الف مزورة، وتم توقيفهما وفق المادة 281 من قانون العقوبات العراقي وفتح تحقيق معهما بناء على قرار قاضي التحقيق واحالة ملفاتهما الى محكمة التحقيق في قضاء دوكان.

PUKmedia اعلام اسايش رابرين

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