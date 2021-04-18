مسُ الجوع عطاءٌ للنفس

2021/04/18 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم حسن كاظم الفتال

قال رسول الله صلى الله عليه وآله

«إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً يُدعَى

الرَّيَّانْ، لاَ يَدْخُلُ فِيهَا

إِلاَّ الصَّائُمُونَ».



وقال صلى الله

عليه وآله: ان أفضل الاشياء ما اذا كان

فات

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