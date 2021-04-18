كاوة عبد الرحمن يتسنم قيادة شرطة كركوك رسميا

2021/04/18 | 12:45 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الأحد، تسلم العميد كاوة غريب عبدالرحمن مهام عمله في قيادة شرطة محافظة كركوك، بصورة رسمية.

وقالت الوكالة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 نيسان 2021)، إن "العميد (كاوة غريب عبدالرحمن) تسلم اليوم مهام عمله كقائد لشرطة محافظة كركوك والمنشات خلفاً للواء (علي كمال عبدالرزاق)".



واضاف البيان، ان "المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لعمل قيادة شرطة محافظة كركوك والمنشآت بما يتناسب مع المرحلة المقبلة".

N.A

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