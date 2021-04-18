توضيح من التربية النيابية بشأن قرار التعليم الحضوري لمراحل معيَّنة

2021/04/18 | 12:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت لجنة التربية والتعليم النيابية، الأحد، سبب اتخاذ قرار التعليم الحضوري لمراحل معينة، فيما أشارت إلى أن الدوام الحضوري مهم للطلبة.

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