الكشف عن الخطة المقبلة لحظر التجوال

2021/04/18 | 12:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، عن الخطة المقبلة لحظر التجوال، فيما اكدت ان الحظر كان له دور كبير في الموجة الوبائية الأولى واثر بشكل فعال.وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح صحفي، إن “حظر التجوال ليس له علاقة مباشرة بكسر سلسلة التنقل، لكنه أسهم في قضايا متعددة منها منع التجمعات […]

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