2021/04/18 | 12:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية في روسيا 8632 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و389 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، إن 7391 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن 12.7% من الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها لم تكن حاملة لأعراض “كوفيد-19”.وارتفع إجمالي عدد المصابين في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 4 ملايين و702101، وتعافي حتى الآن 4 ملايين و326780 شخصا، فيما توفي 105582 شخصا.وتوزعت الإصابات التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي على 83 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2252)، تليها مدينة بطرسبورغ (695)، ثم المناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل 389 وفاة و8632 إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل 389 وفاة و8632 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل 389 وفاة و8632 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).