النزاهة تنفذ عمليات ضبط في كمرك أم قصر والتقاعد الوطنية ومطار البصرة

2021/04/18 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في مركز كمرك أم قصر الشمالي ومطار البصرة الدوليِّ وهيأة التقاعد الوطنيَّة في المحافظة، مُبيّنةً أن العمليَّات أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مركز كمرك أم قصر الشمالي تمكَّن من ضبط مأمورٍ گمرگي؛ لعدم قيامه بمرافقة وتسليم (30) حاويةً إلى مديريَّة المنطقة الحرة؛ لإكمال إجراءات المُعاملات الگمرگية؛ لغرض تهريب الحاويات وعدم دفع الرسوم المفروضة عليها".

وأوضحت الدائرة، أنَّ "الحاويات الـ (30) مُحمَّلة على شاحنات تحتوي على مواد احتياطيَّة للدراجات الناريَّة وعدد يدوية تعود لشركتين تجاريتين، لافتة إلى أنَّ "المُتَّهم لم يقم بتسليم الحاويات إلى مديريَّة المنطقة الحرة، مُدَّعياً هروب سائقي الشاحنات مع الحاويات إلى جهةٍ مجهولةٍ".

وأضافت، أن "فريق العمل قام، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، بضبط وصولات جبايةٍ لإحدى الشركات المتعاقدة؛ لتأجير الگراج الخارجي لمطار البصرة الدولي؛ لقيامها بجبابة الأموال من السيَّارات المُتوجّهة من مركز المدينة إلى المطار خلافاً للعقد المبرم معها".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أشارت الهيأة إلى "تمكَّن الفريق من ضبط مُتَّهمينِ اثنين في هيئة التقاعد الوطنيَّة- فرع البصرة وبحوزتهما مُستمسكاتٌ مُزوَّرةٌ"، مُوضحةً أن "أحد المُتَّهمين انتحل صفة متقاعد مُتوفَّى منذ عام 2003".

وأوضحت، أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ في العمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الأولى، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُتَّهمٍ آخر في القضية".

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