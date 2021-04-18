البرلمان السوري يقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 أيار المقبل

2021/04/18 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دمشق

أعلن رئيس البرلمان السوري، حموده صباع، اليوم الأحد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 أيار 2021، وموعد الانتخابات الرئاسية في 26 أيار المقبل.

وأعلن صباغ، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 19 نيسان.

ودعا صباغ في كلمته خلال الدورة الأولى من الجلسة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب السوري، الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 نيسان.

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