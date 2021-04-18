الصحة تعلن وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر

2021/04/18 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد (18 نيسان 2021)، وصول وجبة جديدة من لقاح شركة فايزر إلى العراق، فيما أشارت إلى وصول وجبات بشكل دوري أسبوعياً.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وجبات أخرى ستصل بشكل دوري أسبوعياً، كما وسيتم فور الاستلام توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات وإقليم كردستان".

وأضافت، أن "ثلاثة لقاحات موجودة في العراق، ومعتمدة لدى منافذ وزارة الصحة" مؤكدة أن "جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة وتحت اشراف منظمة الصحة العالمية".

وحثّت الوزارة كافة المواطنين على "الإسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية، إذ أن اللقاحات تعد من أهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سليلة انتشارها".ودعت الوزارة "المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام".

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