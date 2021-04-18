سوريا.. الانتخابات الرئاسية في 26 مايو

2021/04/18 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو المقبل.

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