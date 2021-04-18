وزارة الصحة تعلن وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر: أصبح لدينا 3 لقاحات معتمدة

2021/04/18 | 13:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 نيسان 2021)، إن "وجبة جديدة من اللقاحات وصلت اليوم، وان العراق استلم الوجبة الثانية من لقاح فايزر".

وأوضحت الوزارة أن "وجبات أخرى ستصل بشكل دوري اسبوعي ، كما وسيتم فور الاستلام توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات واقليم كردستان".

وأضافت أن "اللقاحات الموجودة في العراق، ثلاث لقاحات معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة"، مؤكدة ان "جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة وتحت اشراف منظمة الصحة العالمية".

وودعت الوزارة "المواطنين كافة الى الاسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية ، اذ ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سليلة انتشارها وتدعو المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، أن جميع لقاحات فيروس كورونا الموجودة في المراكز الصحيَّة في البلاد آمنة، وتخفف من شدة الإصابة إنْ حدثت.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (17 نيسان 2021)، إنَّ "الفئات غير المشمولة باللقاح، سيتم الاعتماد على المسحة عند مراجعتهم الدوائر أو السفر والتأكد من خلوهم من المرض، وفي ما يتعلق بالفئات الأخرى فسيتم الاعتماد على بطاقة التلقيح بجرعتين".

وبينت أنَّ "أخذ اللقاح ليس إجبارياً، ولكن في حالة أنَّ الفرد أصبح يشكل خطراً على الآخرين، فهنا تنتهي حريته بالاختيار بحدود الضرر، لذا يصبح من الضروري أخذ اللقاح"، موضحة أنَّه "في ما يتعلق بالفئات التي تعمل بالمطاعم والمولات والفنادق، فمن ضمن شروط الاجراءات الصحية المعمول بها أخذ لقاح (كوفيد 19) كونهم أكثر الفئات التي تتعامل مع المواطنين".

وقالت، "خلال الأيام المقبلة ستصل وجبات من اللقاح من شركات منتجة أخرى، والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة”، مبينة أنَّ “الوزارة لم تسجل أي أعراض جانبية تهدد الحياة، فقط الأعراض الاعتيادية عند أخذ الجرعة الأولى المتمثلة بارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وبعض الوهن".

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، "بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الاخذ بالاجراءات الصحية المعتمدة وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بدءا من تاريخ 20 نيسان 2021 الا بعد اخذ اللقاح، كما باشرت الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة إجراء اللقاحات للفئات المشمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنية والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة آنفاً والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات".

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