كندا تسجل ثاني حالة تجلط بالدم خلال اسبوع بعد تلقي لقاح استرازينيكا

2021/04/18 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت السلطات الصحية الكندية ثاني حالة تجلط بالدم خلال أسبوع واحد بعد تلقي لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت السلطات أن الحالة تم تسجيلها لدى شخص يعيش في مقاطعة ألبيرتا غربي البلاد تلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا مصنوعة في الهند إذ أدلى تلقيه اللقاح الى انخفاض مستوى الصفائح الدموية وتجلط بالدم.

وأشارت السلطات إلى أنها ستُبقي توصيتها باستخدامه لمن هم أكثر من خمسة وخمسين عاما مضيفة أن حالات التجلّط الدموي المرتبطة بانخفاض مستوى الصفائح الدموية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا لا تزال نادرة جدا.

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