تيليغراف: عراقيون “يرفضون” التصميم الجديد لجامع النوري التاريخي

2021/04/18 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة تيليغراف البريطانية عن مهندسين وعلماء وباحثين عراقيين انتقادهم خطة الأمم المتحدة لإعادة إعمار جامع النوري التاريخي، في مدينة الموصل العراقية.

ووفقا للصحيفة، فقد توقع العديد من أهالي الموصل أن تتم إعادة الإعمار مع الحفاظ على القباب والأقواس بشكل يتسق مع الطراز المعماري التاريخي للمدينة، ما جعل التصميم التكعيبي الجديد مخيبا لآمالهم.

وتعليقا على إعادة الإعمار في المدينة القديمة قالت المحللة في معهد نيولاينز، رشا العقيدي في تصريح للتيليغراف قالت إن هذه ليست الموصل، تبدو تماما كالشارقة.

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