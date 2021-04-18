التميمي: الدفعات الجديدة من اللقاحات ستصل الى العراق نهاية الشهر الحالي

2021/04/18 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي أن الدفعات الجديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل الى العراق نهاية الشهر الحالي.

وقال التميمي أن عدد الجرعات الجديدة يبلغ مليونا وثلاثمئة ألف جرعة عبر مرفق كوفاكس مع استمرار تجهيز لقاحي فايزر الاميركي وسينوفارم الصيني أسبوعياً مشيرا الى توزيع مئتي ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني في منافذ الصرف في بغداد والمحافظات خلال اليومين الماضيين.

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