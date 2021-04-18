ما العمل؟ مع الريح ضد التيار .. أم العكس ؟!! - يحيى علوان

2021/04/18 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يحيى_علوان أُصبّحُ بالخيرِ على وطنٍ لا يُبارحني ، حتى في المنام ...أُصبّحُ بالخير على وطنٍ ، يجري تجريفُ أهله وأرضه ..



حتى صارَ "سِكراباً" – خُردة - !أُصبّحُ بالخير على وطنٍ يُنهبُ " شرعاً " لأنَّه " مالٌ لا مالكَ له ، يصحُّ إمتلاكه ! "- إقرأ نَهبُه - فيصبح حلالاً بعد دفع "الخُمس" ..



كذا !!أُصبّحُ بالخيرِ على عراقٍ ، غدا تَرَفَاً أنْ تكونَ فيه سَويّاً ..



تحترمُ العقلَ والعِلمَ والجمال ..و..



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