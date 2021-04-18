ضرورة التغيير في العراق نحو دولة المواطنة , الدولة المدنية الديمقراطية - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/04/18 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ما زال الاقتصاد العراقي يوصف بأنه اقتصاد ريعي أُحادي الجانب يعتمد اعتمادا كلياً على العائدات المالية للنفط الخام المصدر الى الأسواق العالمية , حيث يعتبر هذا المصدر هو المصدر الأساسي لاقتصادنا الوطني.



ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري المقبور عام 2003 ورث النظام الجديد اقتصادا متخلفا يعاني العديد من المشاكل والتحديات والأزمات, كان المفروض به وضع الحلول الجذرية لمعالجتها وتحقيق التقدم الاقتصادي – الاجتما ......





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