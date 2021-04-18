صور..وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر

2021/04/18 | 13:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، اليوم الاحد، عن وصول وجبة جديدة من اللقاحات، وان العراق استلم الوجبة الثانية من لقاح فايزر.

وقالت وزارة الصحة في بيان: ستصل وجبات اخرى بشكل دوري اسبوعي، كما وسيتم فور الاستلام توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات واقليم كوردستان.

واضافت ان اللقاحات الموجودة في العراق، ثلاث لقاحات معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة مؤكدة ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة وتحت اشراف منظمة الصحة العالمية.

وحثت الوزارة، جميع المواطنين الى الاسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية، اذ ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سليلة انتشارها، ودعت المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وغسل اليدين بانتظام.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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