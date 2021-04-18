نشر قانون الموازنة العامة في جريدة الوقائع الرسمية

2021/04/18 | 13:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت جريدة الوقائع الرسمية، اليوم الأحد 18/4/2021، قانون الموازنة المالية للعام 2021.

وبنشر القانون في الصحيفة الرسمية، يعتبر قانون الموازنة المالية نافذاَ وسيبدأ العمل بالقانون ابتداءً من اليوم.

وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح، على قانون الموازنة المالية للعام 2021.

وصوّت مجلس النواب، على الموازنة المالية للعام 2021 بعد التوافق عليها بين المكونات.

وكان النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية قال في وقت سابق من اليوم الاحد خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية.

واوضح ميرزا، انه بحسب قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 يجب ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بتسليم اقيام 460 الف برميل من النفط يوميا ونصف الواردات غير النفطية الى الحكومة الاتحادية تخصم منها 210 الف برميل لتسديد مستحقات الشركات النفطية والاستخدام الداخلي وتسلم اقيام 250 الف برميل الى شركة سومو لتصدير النفط، وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بتسديد حصة اقليم كوردستان والبالغة 13.9% من الموازنة اي نحو 11 تريلون دينار.

PUKmedia خاص

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