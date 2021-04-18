وكالة الطاقة الذرية تؤكد أن إيران بدأت إنتاج يورانيوم مخصب حتى درجة نقاء 60%

2021/04/18 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية

التابعة للأمم المتحدة، السبت، إن

إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى

درجة نقاء 60% في محطتها بنطنز، مؤكدة

بذلك تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

وأوضحت الوكالة أنه وف

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