«كورونا» يصيب اللاعب الكروي غانم عريبي

2021/04/18 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن غانم عريبي، لاعب المنتخب العراقي

الأول لكرة القدم الذي شارك في مونديال

المكسيك عام 1986 إصابته بفيروس «كورونا».

وقال عريبي، الذي يترأس الآن نقابة

الرياضيين العراقيين خلفاً لزميله

الراحل أحمد را

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