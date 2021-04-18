البنك المركزي العراقي: العراق خارج التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة

2021/04/18 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الأحد، عدم إدراج العراق ضمن التصنيف

البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة.

وقال البنك، في بيان صحفي اليوم أوردته

وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في

إطار جهود البن

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