«الاقتصاد نيوز» تنشر النص النهائي لموازنة 2021

2021/04/18 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز" النص النهائي لموزانة 2021 بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية.

وبموجب القانون أصبحت الموازنة نافذة، بعد ان نشرت في عدد اليوم من الصحيفة الرسمية، بعد أشهر من الجدل داخل قبة البرلمان.

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