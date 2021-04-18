الأمن يعتقل رجلا قتل ابنه البالغ من العمر 18 عاما في ذي قار

2021/04/18 | 13:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت الاجهزة الامنية في ذي قار، الاحد، من القبض على رجل اقدم على قتل ولده الشاب في الناصرية بسبب خلافات عائلية".

وقالت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 نيسان 2021)، ان "خلافات عائلية ادت الى مقتل شاب مواليد 2001 على يد والده وسط مدينة الناصرية".

واضاف البيان، ان "الاجهزة الامنية اعتقلت الجاني واحالته الى الجهات المختصة لاكمال كافة الاجراءات القانونية بحقه".

وأفاد مراسلنا في ذي قار، امس بمقتل شاب على يد والده في منطقة الإسكان الصناعي، وهروب الجاني إلى جهة مجهولة.

ولم تتضح حتى الان الاسباب التي ادت إلى هذا الحادث.

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