الصحة النيابية تحذر من

2021/04/18 | 13:18 - المصدر: عين العراق

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الأحد 18 أبريل 2021 | 01:15 مساءً

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حذر عضو لجنة الصحة والبيئة النائب حسن خلاطي , الأحد , من تزايد الإصابات لدى الطلبة في حال تنفيذ قرار وزارة التربية بالزام طلبة الصفوف غير منتهية بالدوام الحضوري في ظل تحذيرات من ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات.

وقال خلاطي ان ” دوام طلبة الصفوف المنتهية مع التركيز بتطبيق تعليمات الصحة والسلامة امر لامحال منه وذلك بالسماح من قبل لجنة الصحة الا ان وزارة التربية وسعت ذلك دون مبرر ” .

وأضاف ان ” قيام وزارة التربية بشمول طلبة الصفوف غير المنتهية بقرار الصحة والسلامة بالنسبة للصفوف المنتهية غاية في الخطورة بسبب ارتفاع عدد الإصابات في الآونة الأخيرة”.

وطالب خلاطي الوزارة بـ”تراجعها من الإصرار بشمول طلبة الصفوف غير المنتهية من خلال سحب القرار الخاص بطلبة الصفوف المنتهية على الصفوف غير المنتهية وذلك لتدارك الامر قبل فوات الأوان”.

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