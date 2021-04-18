محمود البرزنجي أبرز قادة ثورة العشرين في فيلم وثائقي

2021/04/18 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةيؤدي الفنان عبد الجبار سلمان، شخصية البطل الوطني الكُردي محمود الحفيد البرزنجي، أحد قادة ثورة العشرين 30 حزيران 1920 في فيلم وثائقي بعنوان "الحفيد" من تأليف واخراج وتمثيل الفنان سلمان، وإنتاج وزارة الثقافة والسياحة والآثار.وقال الفنان عبد الجبار سلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدة الفيلم ساعة ونصف الساعة، يجمع بين الوثيقة والتمثيل، بلغة تلفزيونية مشوقة"، مؤكداً أن "الفيلم سيعرض في الفضائيات بمناسبة ذكرى الثورة في حزيران المقبل".

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