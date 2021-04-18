العراق: التربية النيابية توضح سبب عودة التعليم الحضوري

2021/04/18 | 13:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التربية والتعليم النيابية في العراق، اليوم الأحد، سبب اتخاذ قرار التعليم الحضوري لمراحل معينة، فيما أشارت إلى أن الدوام الحضوري مهم للطلبة...

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