الدفاع المدني ينقذ 6 أشخاص وينتشل جثة سابع في حادث مروري مروع جنوبي بغداد

2021/04/18 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت فرق انقاذ الدفاع المدني من التدخل وانقاذ 6 اشخاص وانتشال جثة نتيجة اصطدام ثلاثة عجلات على الطريق الدورة السريع قرب محطة الؤلؤة جنوب بغداد .

حيث أستخدمت فرق انقاذ الدفاع المدني أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية واخرجت الجثة من بين الحطام بعد قص المعدن ليتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية .

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة السرعة الزائدة وقلة الانتباه .

يتبع.



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