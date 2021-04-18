بالوثائق.. التربية تنشر نموذج العقد الخاص بالإداريين والمحاضرين بالمجان

2021/04/18 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الأحد، العقد الخاص بالمحاضرين والإداريين الذين يعملون بصفة مجانية في الوزارة.

وأطلعت (بغداد اليوم)، على نموذج العقد، والذي جاء عملا بالقرار 130 لسنة 2021، الصادر عن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 6/4/2021 على وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019.

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