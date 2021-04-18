اندلاع حريق في بنايتين تجاريتين بمحافظة واسط

2021/04/18 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أفاد مصدر أمني من محافظة واسط، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، باندلاع حريق داخل بنايتين تجاريتين لبيع أجهزة كهربائية ومنزلية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حادث حريق اندلع داخل عمارتين تجاريتين لبيع الأجهزة المنزلية والكهربائية في قضاء النعمانية بمحافظة واسط".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني باشرت بتنفيذ عمليات الإخماد، بعد تنفيذها عمليات الإخلاء وتطويق النيران لمنع اتساعها".

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