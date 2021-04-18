السعودية.. الشاب الذي حاول الانتحار بسبب

2021/04/18 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدث خبر محاولة انتحار الشاب السعودي عبد الله مشايخ، المعروف ب"مشهور السناب"، جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه معروف بتقديمه للفيديوهات التي يدعوا فيها متابعيه للالتزام بتعاليم الدين.

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