النزاهة تنفذ عمليات ضبط في جمرك أم قصر والتقاعد الوطنية ومطار البصرة

2021/04/18 | 13:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، ثلاث عمليات ضبط في مركز جمرك أم قصر الشمالي ومطار البصرة الدولي وهيئة التقاعد الوطنية في المحافظة، مبينة أن العمليات أسفرت عن ضبط ثلاثة متهمين.وقالت الهيئة في بيان، أن “فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مركز جمرك أم قصر الشمالي تمكن من ضبط مأمور گمرگي؛ لعدم قيامه بمرافقة وتسليم (30) حاوية إلى مديرية المنطقة الحرة؛ لإكمال إجراءات المعاملات الگمرگية؛ لغرض تهريب الحاويات وعدم دفع الرسوم المفروضة عليها”.وأضافت أن “الحاويات الـ (30) محملة على شاحنات تحتوي على مواد احتياطية للدراجات النارية وعدد يدوية تعود لشركتين تجاريتين”، لافتة إلى أن “المتهم لم […]

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