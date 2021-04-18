التربية تُحدد الـ25 من نيسان موعداً لإجراء امتحانات المؤجلين لنصف السنة

2021/04/18 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن تحديد الـ25 من نيسان الحالي موعداً لإجراء امتحانات المؤجلين لنصف السنة، مبينة ان ذلك لا يؤثر على سير الأيام الدراسية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا إقليم كردستان، باجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين في نصف السنة يوم الأحد المصادف الـ25 من شهر نيسان الجاري وتستمر لغاية يوم الخميس الـ29 من الشهر نفسه".

واضافت ان "ذلك لا يؤثر على سير الأيام الدراسية ولا يشمل الامتحان أعلاه طلبة الكورسات كونهم مشمولين بنظام الإعادة".

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