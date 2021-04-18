فتح تحقيق مع وزير سابق رمى الإسمنت بالمجاري وسلّم بيته بحيطان مهدمة

2021/04/18 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد (18 نيسان 2021)، بفتح تحقيق مع وزير النقل السابق، عبد الله لعيبي، بعد إقدامه على رمي الإسمنت بمجاري المنزل، المقرر تسليمه للوزير الحالي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أمراً صدر بإخلاء المنزل الذي كان يسكن فيه وزير النقل السابق، عبد الله لعيبي، من أجل تسليمه للوزير الجديد، ناصر الشبلي".

ولفت إلى أن "لعيبي رفض بعد انتهاء مهامه تسليم المنزل المخصص له، إلى الوزير الحالي ناصر الشبلي، وبعد أن تدخلت الجهات القانونية، قام الوزير لعيبي بوضع مادة الإسمنت في مجاري المنزل، إضافة إلى تهديم بعض الجدران وكذلك إحداث أضرار كاملة بالمنزل".

وأوضح، أن "ما حدث دفع الوزير الحالي ناصر الشبلي، إلى رفع شكوى، وحالياً تم تشكيل لجنة تحقيقية مع الوزير السابق الذي تعمد إضرار الأملاك العامة".

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