التربية تحدد موعد إجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين لنصف السنة

2021/04/18 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التربية، يوم الأحد المقبل، المصادف 25 نيسان الحالي، موعداً لامتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين في نصف السنة للعام الدراسي 2020- 2021.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت تعميماً يُلزم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا إقليم كردستان، بإجراء امتحانات التلاميذ والطلبة المؤجلين في نصف السنة يوم الأحد المصادف الـ25 من شهر نيسان الجاري".وأضاف البيان، أن الامتحانات "تستمر لغاية يوم الخميس الـ29 من الشهر نفسه، على ألا يؤثر ذلك على سيّر الأيام الدراسية، ولا يشمل الامتحان أعلاه طلبة الكورسات لأنهم مشمولون بنظام الإعادة".

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